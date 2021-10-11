"Saakaşvili, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı için 6 yıl hapis yatacak"

Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin 6 yıl hapiste geçireceğini ve cezasını tamamlandıktan sonra istediği ülkeye gidebileceğini belirtti.

Garibaşvili, "Saakaşvili, mahkeme kararıyla 6 yıl geçirmek zorunda. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Saakaşvili'yi affetmeyeceğini net bir şekilde bildirdi" açıklamasında bulundu.

Saakaşvili'nin Ukrayna'ya iade edilmeyeceğini kaydeden Gürcistan Başbakanı, "Öncelikle kimse Saakaşvili'nin iadesini talep etmiyor. Cezasını çektikten sonra istediği ülkeye gidebilir" dedi.

Halihazırda Ukrayna vatandaşı olan Saakaşvili, 29 Eylül'de gizli yollarla Gürcistan'a gelmişti. 1 Ekim'de başkenti Tiflis'te gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, Rustavi şehrindeki cezaevinde tutuluyor.

Saakaşvili destekçilerinden cezaevi önünde gösteri

Saakaşvili'nin sağlık durumunun aniden kötüleştiği haberinden sonra Rustavi cezaevi önünde toplanan muhalifler eski liderden açlık grevine son vermesini talep etti.

Muhalefetteki Mtavari Arhi televizyonunun Genel Direktörü ve Saakaşvili'nin avukatı Nika Gvaramiya, "Önümüzdeki saatlerde Saakaşvili'ye tıbbi yardım sağlanmazsa açlık, geri dönülmez biçimde ölümüne yol açabilir. Ben yarın Mihail Saakaşvili ile ceza hücresinde görüşeceğim. Onun hayatını kurtarmak için her şey yapmalıyız. Ona canlı ihtiyacımız var, onunla ilgili anılara değil. Saakaşvili bu dakikalarda hücresinde Mtavari Arhi televizyonunu izliyor" diye konuştu.

Birleşik Ulusal Hareket partisinin lideri Nikanor Meliya da canlı yayında Saakaşvili'nin açlık grevine son vermesi gerektiğini belirterek, "Gürcistan'ın ona ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde, 14 Ekim'de, bu halk düşmanı iktidara karşı olan herkes Rustaveli Caddesi'nde toplanarak Cumhurbaşkanımızın serbest bırakılmasını talep edecek" ifadesini kullandı.