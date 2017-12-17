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Dünya

Saakaşvili taraftarları polise çatıştı 

Deniz Berktay/Kiev,17 Aralık (DHA)- Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna'da muhalefetteki "Yeni Güçler Hareketi"nin lideri Mihail Saakaşvili'nin başkent Kiev'de düzenlediği protesto gösterisinde Saakaşvili taraftarları, polisle çatıştı

17 Aralık 2017 21:42

Deniz Berktay/Kiev,17 Aralık (DHA)- Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna\'da muhalefetteki \"Yeni Güçler Hareketi\"nin lideri Mihail Saakaşvili\'nin başkent Kiev\'de düzenlediği protesto gösterisinde Saakaşvili taraftarları, polisle çatıştı. 
Saakaşvili\'nin, \"Ukrayna cumhurbaşkanını görevden alma sürecinin başlaması\" talebiyle düzenlediği yürüyüş ve mitinge, binlerce kişi katıldı. Mitingde konuşma yapan Saakaşvili, Ukrayna\'da yolsuzluklara bulaşan devlet adamı ve bürokratların görevden alınması talebini yineledi ve \"Bu kişilerin kulubelerini başlarına yıkacağız\"diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile müzakerelere başladığı iddiaları ile gündeme gelen Saakaşvili, mitinde bu iddialara da değinerek, kendisinin Ukrayna yönetimiyle müzakere edeceği tek konunun, Ukrayna Cumhurbaşkanı\'nın istifası olacağını ifade etti. 
Mitingin ardından, Kiev\'in Bağımsızlık Meydanı\'nın yanıbaşındaki Uluslararası Kültür Merkezi binasının önüne gelen Saakaşvili, kendilerinin  binayı karargah olarak kullanacaklarını söyledi. Buna karşılık polisin Saakaşvili taraftarlarının binaya girmesine izin vermemesi üzerine, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı. 

Görüntü Dökümü:
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-Saakaşvili\'nin açıklamaları 
-Genel ve detay 
 

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