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Dünya

Saakaşvili: Sağ salim at gibiyim

Bisikletten düşen ve omzunu kıran Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili iyi olduğu mesajını verdi

10 Nisan 2013 15:11

İstanbul'da önceki gün bisikletten düşen ve omzunu kıran Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili Ankara'daki temasları sırasında sağlıklık olduğunu belirtti. dedi. Saakaşvili,  Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gürcistan Fahri Konsolosu Nurettin Çarmıklı'yı ziyareti sırasında, "Türkiye sağlık sektörünün ne kadar başarılı olduğunu siz de görüyorsunuz, sağsalim at gibi, buraya ziyarete geldim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın dünyada son 10 yılda en önde gelen liderlerden biri olduğunu kaydeden Saakaşvili "Atatürk'ten sonra Türkiye'de, bütün dünya çapında bu kadar meşhur ve bu kadar güçlü lider olmamıştır" şeklinde konuştu.

Sabah gazeteside yer alan habere göre, Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuğu oldu. İstanbul'da kolunu inciten Saakaşvili'nin kolunda sargı olmaması dikkat çekti. Gül ile Saakaşvili, birlikte öğle yemeği yediler.

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