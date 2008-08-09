Saakaşvili: Rusya ile savaştayız

Rus bombası Gürcü sivilleri vurdu. VİDEO

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, "Rusya ile savaş halinde olduklarını" açıkladı.Saakaşvili, televizyondan canlı yayınlanan Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Gürcistan topraklarını işgal girişimini uzun süreden beri planladığını" belirterek, "İlan ediyorum. Rusya ile savaş halindeyiz" dedi.Saakaşvili, Rusya'nın bugüne kadar sürekli kendilerini tahrik ettiğini belirterek, "Sağımızdan vurdular suskun kaldık. Solumuzdan vurdular suskun kaldık. Artık yeter, buna son vermek lazım" ifadesini kullandı. Gürcistan lideri, içinde bulundukları durum ile ilgili halktan gizleyecek bir şeyleri olmadığını belirterek, Gürcistan'ın kaderinin belirlendiği bir dönemde birlik çağrısında bulundu.Gürcistan parlamentosu da Saakaşvili'nin Gürcistan'ın savaş halinde olduğu yönünde almış olduğu kararı oy çokluğuyla onayladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcü birliklerinin, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'ya düzenlediği saldırıda bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İkinci gününe giren savaşta 15 Rus askeri hayatını kaybederken Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ise 30 Gürcü'nün öldüğünü açıkladı.Güney Osetya'daki Gürcü mevzilerini bombardımana tutan Rus savaş uçakları, bölgenin sınırındaki Gori kentine de bomba yağdırıyor. Kentin dış mahallelerine Rus uçaklarından bombalar atılıyor. Bombardımanda ölen ve ağır yaralanan siviller oldu. Aynı zamanda Gürcü askerlerinden de ölenler ve yaralananlar var. Halk panik içinde kentten kaçmaya çalışıyor. Kentin çıkış yolları sivil araçlara açık bulunuyor.Gürcü askerlerinin, bir Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Gürcistan Güvenlik Konseyi Başkanı Kakha Lomanya, Reuters'a yaptığı açıklamada, Gürcü güçlerinin bu sabah bir Rus uçağını vurarak düşürdüğünü ve uçağın pilotunun ele geçirildiğini söyledi.Ruslar tarafından vurulan Poti limanı ise kullanılamaz hale geldi. Rus hava kuvvetlerinin, Gürcistan'ın Karadeniz'daki önemli limanı Poti'nin ardından Senaki'deki Gürcü askeri üssünü de bombaladığı bildirildi.Rus İnterfaks ajansı da, Şinvali'nin kent merkezindeki kontrolün yerel güçlerde olduğunu ancak kentin güney tarafındaki dış bölgelerde Rus ve Gürcü arasındaki çatışmaların devam ettiğini duyurdu.Güney Osetya'nın başkenti Şinvali'deki askeri bölge ve yerleşim yerlerindeki açık alanda bulunan Gürcü mevzileri de, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Gürcü mevzilerinden de bombardımana karşı ateş açılıyor. Can güvenlikleri tehdit altında olan bölge sakinleri ise Rus bombardımanı nedeniyle büyük panik yaşıyor. Halk, telaş içinde bölgeden kaçmaya çalışıyor. Bu arada Şinvali yolu boyunca Gürcü birliklerine ait yüzlerce zırhlı araç, tank ve diğer askeri ağır teçhizat hareket halinde bulunuyor.Bu arada ABD ise, Gürcistan'ın Irak'ta görevli 2 bin askerinin ülkelerine gönderileceğini söyledi. Amerikan ordusunun sözcüsü Yüzbaşı Charles G. Calio, askerlerin Gürcistan'a gönderilmesi için tüm nakliye seçeneklerinin gözden geçirildiğini belirterek, Gürcü askerlerinin Irak'tan ayrılmasının yakın dönemde etkisinin görüleceğini, ancak uzun dönemde Irak'ın güvenliği üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını bildirdi. Gürcü Albay Bondo Maisuradze de ABD, nakillerini sağlar sağlamaz Irak'taki tüm askerlerinin ülkelerine gönderileceklerini kaydetti.Rus güçlerinin, Güney Osetya'nın başkenti Şinvali'den Gürcü askerlerini çıkarttıkları öne sürüldü. Rus Kara Kuvvetleri Komutanı Vladimir Bolderev, Itar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Taktik birlikler, Şinvali'yi Gürcü ordusundan tamamen kurtardı ve Gürcü birliklerini barış gücü askerlerinin bulunduğu bölgenin ötesine göndermeye başladı" dedi.Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya da, Gürcülerin kontrolündeki Yukarı Kodori bölgesine operasyon düzenlediklerini açıkladı. Abhazya yönetimi "Dışişleri Bakanı" Sergey Şamba Abhaz güçlerinin operasyonda ağır toplar kullandığını söyledi. Abhazya lideri Sergey Bağapş da daha önce yaptığı açıklamada, Yukarı Kodori bölgesinin bombalaması için savaş uçakları gönderdiklerini belirtmişti.ABD Başkanı George Bush, Rusya'nın Güney Osetya'da çatışma bölgesi dışındaki bölgelere düzenlediği saldırıların, krizin "tehlikeli bir şekilde tırmanması" olduğunu belirterek, Rusya'dan bombardımanı derhal durdurmasını istedi.Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de ABD Başkanı George Bush'a, Güney Osetya krizinin tek çözüm yolunun Gürcistan'ın çatışma bölgesini terk etmesi olduğunu söylediği bildirildi.