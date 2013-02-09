Saakaşvili konuşacak yer bulamadı

Gürcistan'da Ocak ayında görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin mecliste ulusa seslenişine izin verilmedi. Saakaşvili konuşmasını ofisinde yapmak zorunda kaldı.



Meclisten halka seslenmesine izin verilmeyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, konuşmasını başkent Tiflis'teki kütüphaneden yapmak istedi. Saakaşvili kütüphane önünde de muhalefet ve hükümet yanlılarıyla karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin destekçileri ile Başbakan Bidzina İvanişvili yandaşları yumruk yumruğa geldi. Başkent Tiflis'deki ulusal kütüphanede de konuşamayan Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ofisinde kameraların karşısına geçti.

Ulusa sesleniş konuşmasında Başbakan İvanişvili'ye sert eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Saakaşvili, "Dünya üzerinde bir devlet başkanının halka seslenmesinin, konutundan çıkmasının engellendiği bir demokrasi bulunmuyor. Bugün hepinizden kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Biz böyle bir demokrasi mi istiyoruz?" şeklinde konuştu.

Gürcistan siyasetinin son 9 yılına damgasını vuran Saakaşvili geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde meclisteki çoğunluğu Gürcistan Başbakan Bidzina İvanişvili'ye kaptırmıştı.

İvanişvili liderliğindeki yeni yönetim, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlamak istiyor.

Gürcistan anayasası, görev süresi ocak ayında dolacak olan Saakaşvili'nin bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına izin vermiyor.