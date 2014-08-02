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Dünya

Saakaşvili için tutuklama kararı

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili için görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verildi

02 Ağustos 2014 21:55

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, muhaliflerin 2007 yılındaki mitingine müdahale ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Saakaşvili, 2007 yılında muhaliflerin mitinginin dağıtılması, 'İmedi' Televizyonu'nun ve kanalın kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mülkünün elinden alınması ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Mahkemede, Saakaşvili'nin yanı sıra yurtdışında bulunan eski adalet bakanı Zurab Adeişvili ve eski savunma bakanı David Kezeraşvili'yle ilgili de gıyabi tutuklama kararı verildi.

Gürcistan'da 2012 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket iktidarı kaybetmiş, başbakanlık koltuğuna Saakaşvili muhalifi Gürcü Rüyası Koalisyonu'nun desteklediği Bidniza İvanişvili oturmuştu.

Ülkenin son 10 yılına damgasını vuran Saakaşvili dönemi 2013'teki cumhurbaşkanılığı seçimleriyle son bulmuştu. Seçimleri İvanişvili’nın desteklediği aday Giorgi Margvelaşvili'nin kazanması üzerine Saakaşvili Gürcistan'ı terk etmişti.

Batı yanlısı bir politika izleyen Saakaşvili’nin 2008’de Rusya ile savaşa girmesinin ardından ekonomik ve siyasi alanda etkinliği giderek azalmıştı.

 

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