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Dünya

Saakaşvili canlı yayında kravatını yedi

Gürcistan liderinin bir televizyon mülakatı öncesinde, telefonda Batılı bir devlet lideriyle konuşurken kravatını çiğnerken çekilen görüntüsü İskandinav ülkeleri

18 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin bir televizyon mülakatı öncesinde, telefonda Batılı bir devlet lideriyle konuşurken kravatını çiğnerken çekilen görüntüsü olay yarattı.

GÜRCÜ LİDERİN, KRAVATINI 'KEMİRDİĞİ' AN

Kimi zaman 'inanılması güç', kimi zaman da 'renkli' siyasi haberlere imza atan Rus Pravda gazetesi, Rusya ile Gürcistan'ın kriz döneminde olmasını da fırsat bilerek yeni bir 'bomba haber' yayımladı.

Rus psikologlar 'teşhisi' koymuş bile

Gazetenin internet sitesinde de verilen habere göre Saakaşvili, BBC için yapılacak bir çekim öncesinde, kameraların açık olduğunun farkında olmadan, Batılı bir liderle telefonda konuşurken kravatını ağzına götürdü ve çiğnemeye başladı.

Haberde, Rus psikologların, Gürcü liderin akli dengesinin pek de istikrarlı olmadığı yönünde birleştiği iddiasında bulunuldu. (Tempo24) 

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