Saakaşvili canlı yayında kravatını yedi

GÜRCÜ LİDERİN, KRAVATINI 'KEMİRDİĞİ' AN



Kimi zaman 'inanılması güç', kimi zaman da 'renkli' siyasi haberlere imza atan Rus Pravda gazetesi, Rusya ile Gürcistan'ın kriz döneminde olmasını da fırsat bilerek yeni bir 'bomba haber' yayımladı.Gazetenin internet sitesinde de verilen habere göre Saakaşvili, BBC için yapılacak bir çekim öncesinde, kameraların açık olduğunun farkında olmadan, Batılı bir liderle telefonda konuşurken kravatını ağzına götürdü ve çiğnemeye başladı.Haberde, Rus psikologların, Gürcü liderin akli dengesinin pek de istikrarlı olmadığı yönünde birleştiği iddiasında bulunuldu.