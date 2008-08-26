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Dünya

Saakaşvili: Blöf sanmıştım

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, patlak veren kriz öncesinde Rusya’nın blöf yaptığını ve Abhazya’ya saldıracağını düşündüğün&uu

26 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, patlak veren kriz öncesinde Rusya’nın blöf yaptığını ve Abhazya’ya saldıracağını düşündüğünü belirterek, hata yaptığını kabul etti.

Saakaşvili, Fransız Liberation gazetesinde dün yayımlanan röportajında, G.Osetya’nın Rusya için önemli olmadığını düşündüğünü, ilk başta Moskova’nın tehditlerini blöf olarak algıladığını ve her şeyi durdurabileceklerini sandığını söyledi. Saakaşvili, "Bu hatayı yaptım çünkü asıl saldırıyı Abhazya üzerinden bekliyordum. Rusya’nın topraklarımıza saldırabileceğini hesaplamadım" diye konuştu.

Saakaşvili, Güney Osetya’da başlayan hareketlenmeyi önce blöf sandığını aktardı, “Bu konuda hata yaptım çünkü hareketlenmeye rağmen temel saldırının Abhazya üzerinden olacağını düşünmüştüm. Tiflis’e saldırabileceklerini düşünmemiştim” diye konuştu.

'Biz zaten Güney Osetya'da vardık'

Savaşın ilk üç gününde Rus saldırısını durdurduklarını ekleyen Saakaşvili Rusların daha sonra kuzeyden Gürcistan’a 500 yeni tank soktuklarını anlattı. “Amerikalıların Güney Osetya’ya müdahaleye kalkışmamaları yönünde tavsiyeleri” bulunduğunun Liberation muhabiri tarafından anımsatılması üzerine ise Saakaşvili, “Güney Osetya’nın tarafımızdan işgali diye bir şey olmadı. Çünkü biz orada zaten vardık. Mevziler yer-yer birbirinden 20-30 metre uzaklıktaydı. Gürcü mevzileri Sinvali’ye 3 km. mesafede idi. Bir tercih yapma durumunda değildik. Zira çatışma başlamıştı bile” dedi.

Rusya’da ‘Karadeniz’deki NATO gemileri’ kaygısı

Rusya, dört Türk gemisinin de katılmasıyla Karadeniz’de NATO’ya ait savaş gemilerinin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı ve bu durumun bölgede gerginlik yarattığı uyarısında bulundu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Anatoliy Novogitsın, şu anda Karadeniz’de iki Amerikan, birer İspanyol, Alman ve Polonya ile birlikte dört Türk gemisinin bulunduğunu belirterek, ”Yabancı savaş gemilerinin çoğalması Karadeniz’de gerginliği artırıyor” dedi. Rus komutan, Türk gemileriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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