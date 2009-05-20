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Dünya

Saakaşvili, Bakü'de Aliyev ile görüştü

20 Mayıs 2009 22:43

Azerbaycan'a bugün resmi ziyaret için gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, meslektaşı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki konularla, bölgesel işbirliği ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş alış-verişinde bulunulduğu bildirildi. Saakaşvili, yarın da devam edecek resmi ziyareti çerçevesinde Azerbaycan ve Gürcistan arasında serbest ticaret, havacılık ve kültürel konularda anlaşmalar imzalanacak. Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın resmi heyetinde Dışişleri Bakanı Grigol Vaşadze ve Enerji Bakanı Aleksandr Hetaguri de yer alıyor.

Bu arada, Gürcistan Hava Yolları'nın 25 Mayıs'tan itibaren Bakü-Batum arasında haftada bir gün uçak seferine başlayacağı bildirildi. Şirketten verilen bilgiye göre, Bakü/Batum uçak biletinin fiyatı 150 dolar olarak belirlendi. Halen Batum'dan İstanbul'a haftada üç gün uçak seferi düzenleniyor. Bu seferlerin de haftada 5'e çıkartılması planlanıyor. (DHA)

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