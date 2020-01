Saadi Kaddafi: Libya halkı isyana hazır

Muammer Kaddafi’nin Nijer’de bulunan oğlu Saadi Kaddafi, Libya’da her an isyan çıkabileceği uyarısında bulundu. Saadi, eski rejime karşı savaşanların yüzde 70’inin mevcut durumdan memnun olmadığını öne sürdü.



Saadi Kaddafi, babasının öldürülmesinin ardından Libya’da kontrolü bir türlü sağlayamayan Ulusal Geçiş Konseyi’den (UGK) memnun olmayan insanlarla temasta olduğunu ifade etti.



Telefonla El Arabiya televizyonuna konuşan 38 yaşındaki Saadi, Libya ordusu üyeleri, milis kuvvetler, UGK ve ailesinin diğer üyeleriyle temas kurduğunu söyledi.



Nereden telefon ettiği belirlenemeyen Saadi, ülkesinde bir türlü dinmeyen iç karışıklık hakkında şu açıklamalarda bulundu: “İlk olarak, çıkacak bir isyan sadece belli bölgelerle sınırlı kalmaz. İsyan, Cemahiriye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. Bu isyan yaşanıyor ve ben her gün daha da büyüdüğüne tanık oluyorum... Libya’nın güneyi, doğusu, merkezi ve batısında büyük ayaklanmalar yaşanacak. Libya’nın tüm bölgeleri bu ayaklanmaya tanık olacak.”

“Muhaliflerin yüzde 70'i fikrini değiştirdi"



Sözlerine devam eden Saadi, “Libya halkı giderek kötüleşen şartlara karşı devrim yapmalı. UGK yasal bir organ değil ve ülkedeki militan grupları kontrol etmiyor... Mevcut durum üzerindeki baskıyı artırmalı ve Libya’da var olan kötülüğü ortadan kaldırmalıyız... Biz Müslüman bir ülkeyiz ve seçim diye bir şey bilmiyoruz” dedi.



İşadamı ve geçmişte profesyonel bir futbolcu olan Saadi, “Libya’da temasta bulunduğu isimlerin sadece isyan çıkarmakla kalmayacağını, aynı zamanda aşiretlerin durumunu da takip edeceğini” ifade etti.



Saadi, “Ulusal ordu, UGK, aşiretler ve militan gruplarla görüşüyorum. Sizi temin ederim ki 17 Şubat’ta başlayan devrimi savunmuş olanların yüzde 70’inden fazlası mevcut durumdan memnun değil ve bu durumu değiştirmek için işbirliğine hazır” dedi.



Saadi son olarak, “isyanın her an patlak verebileceğini ve en kısa zamanda ülkesine dönmek zorunda olduğunu, döndüğü zaman her türlü intikam girişimini engelleyeceğini” söyledi.