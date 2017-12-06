Saadettin Saran: "Düştüğümüzde değil, pes ettiğimizde kaybederiz"

Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) İŞ adamı Saadettin Saran, Medicana International İstanbul Hastanesi ve Yaşam Dergisi işbirliği ile düzenlenen \"Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar\" etkinliğinin konuğu oldu. Moderatörlüğünü Medicana International İstanbul Hastanesi plastik ve estetik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu\'nun yaptığı etkinlikte Saran, annesinin \'Kendini kötü hissettiğinde git birine iyilik yap\' tavsiyesinin hayatını olumlu anlamda ne kadar değiştirdiğini anlattı.

Annesi ile çocukluk çağında yaşadığı bir hikayeyi aktaran Saran şunları söyledi: \"6-7 yaşlarındayken mahalledeki büyük çocuklar beni dövmüştü. Ben de eve ağlayarak gelmiştim. Annem de nedenini sorunca anlattım. Annem dönüp bana \'Bu kadar moralin bozukken ne yapman gerekiyor biliyor musun?\' diye sordu. Ben de söyleyeceği şeyler birden moralimin çok düzeleceğini düşünmüştüm. Sonra dönüp dedi ki, \'Kendini kötü hissettiğinde git birine iyilik yap.\' Ben de \'Annem ne garip tavsiyeler veriyor. Herhalde Amerikalı olduğu için\' diye düşündüm. Sonra zaman ilerleyince anladım ki birilerinin gelip samimi bir şekilde \'Allah razı olsun\' dediğinde beni çok mutlu ediyor. Bir fark yarattığımı, hayatta olmamın bir değeri olduğunu ve bir şey kattığımı hissediyorum.\"

\"DÜŞTÜĞÜMÜZDE DEĞİL, PES ETTİĞİMİZDE KAYBEDERİZ\"

Etkinlikte gençlere de tavsiyelere veren başarılı iş adamı Saran sözlerine şöyle devam etti: \"İyi ve şerefli bir hayat yaşayın. Yaşlandığınızda ve dönüp geçmişe baktığınızda ikinci kez keyif alın. Sevgisiz güç, bizi zorba ve despot yapar. Sevgi dolu bir ev, hayatımızın temelidir. Sakin ve düzenli bir ev oluşturmak için elinizden geleni yapın. Kimle evlenileceğinin kararının hayattaki en önemli karar olduğunu unutmayın. Evlenmeden önce en az 6 ay nişanlı kalın. Çocuğuna güzel şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur. Başarınızı ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinizle yargılayın. Başarıya giden bir asansör olmadığını ve tırmanmak gerektiğini unutmayın. Merdivenden çıkarken akıtmadığın ter, inerken gözyaşı olarak döner. Hayatı gereğinden fazla ciddiye almayın. Geniş ve rahat olun. Ölümün dışında hiçbirşey göründüğü kadar önemli ve acil değildir. Düştüğünüzde değil, pes ettiğimizde kaybederiz.\"

(FOTOĞRAFLI)