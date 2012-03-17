Saadet'teki miras kavgasında Recai Kutan da devrede

T24 - Necmettin Erbakan’ın mirası konusunda çıkan kavgayı yatıştırmak için Saadet’in akil adamları devreye girdi Başta Recai Kutan olmak üzere Erbakan’ın eski çalışma arkadaşları Elif, Fatih ve Zeynep Erbakan arasında barış sağlamak için arabuluculuk yapacak.

Saadet Partisi’ne bomba gibi düşen “cihat paraları” krizinde partinin “akil adamları” devreye girme kararı aldı. Başta eski Genel Başkan Recai Kutan olmak üzere Necmettin Erbakan’a yakın isimler Milli Görüş liderinin çocuklarının barışması için arabuluculuk yapacaklar.

Deniz Güçer'in Vatan'daki haberine göre; SP önce Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cihat paralarının Erbakan’ın çocuklarının zimmetine geçtiğine ilişkin sözleriyle karıştı. Zeynep Erbakan’ın da, eski Başbakan olan babası Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın gerçek malvarlığının tespit edilmesi ve 2 kardeşi ile eniştesi hakkında “mirastan mal kaçırma” davası açılması için savcılığa başvurması üzerine Saadet Partisi’nde sular kaynamaya başladı.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk parti olarak bu konulardan zarar gördüklerini söylerken Fatih Erbakan da avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada Saadet Partisi’ne darbe vurulmak istendiğini ileri sürdü. Partinin önde gelen isimleri gelişmeleri yakından takip ederken, Genel Başkan Mustafa Kamalak, önceki gün ”Ailede miras kavgası varsa partiyi ilgilendirmez. Aile içinde bazı şeyler olabilir, onu bilemiyorum. Ben de o hususları basından takip ediyorum” demekle yetindi. Partinin önde gelen isimleri ise sessizliklerini korumayı tercih etti.



Akil adamlar devrede



Ancak Saadet Partisi’nde dün Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı ve eski genel başkan Recai Kutan önderliğinde “akil adamlar”ın devreye girmesi gündeme geldi. Peş peşe yapılan görüşmelerden sonra Recai Kutan gibi Erbakan’ın eski çalışma arkadaşlarının Zeynep Erbakan’la kardeşleri ve eniştesi arasındaki sorunu çözmek için “arabuluculuk” yapılması kararı alındığı öğrenildi.

Milli Görüş’ün ‘ağabey’lerinden Recai Kutan ve Erbakan’a yakın isimlerin Zeynep Erbakan, Fatih Erbakan ve Elif Erbakan Altınöz ile tek tek görüşeceği ileri sürülürken onlara, ‘Necmettin Erbakan ismi ve Milli Görüş zarar görüyor. Kavgayı uzatmayın” mesajı vereceği de ifade ediliyor.



Davayı geri çeker mi?



Kutan’ın ayrıca Milli görüş tabanının Erbakan kardeşler arasında yaşanan çekişmelerden duyduğu rahatsızlığı da taraflara ileteceği belirtiliyor. Erbakan kardeşlerin bu girişimin ardından nasıl bir tavır alacakları merak edilirken, SP kulislerinde Zeynep Erbakan’ın Kutan’ın girişiminden sonra davasını geri çekebileceği de konuşuluyor.



Asiltürk de var mı?



SP’de “akil adamlar” denen “ağabeyler” arasında yer almasına rağmen Asiltürk’ün Erbakan kardeşler arasında arabulucuk yapacak ekibe dahil olup olmayacağı merak konusu oldu. Asiltürk’ün Şubat ayında söyledikleriyle “cihat paraları” bombasının pimini çektiği konuşulan ‘Milli Görüş’ kulislerinde Fatih Erbakan’la arasının limoni olması nedeniyle arabuluculuk çalışmalarına bizzat iştirak etmesinin beklenmediği ileri sürülüyor.

Tartışmalar sürerken Milli Görüş geleneğinden gelen HAS Parti’den bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.