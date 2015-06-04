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Saadet'li kadınlardan Diyanet'e çağrı: O müezzine gereğini yapın!

SP Kadın Kolları, olayı yargıya taşıdı, müezzin hakkında suç duyurusunda bulundu

04 Haziran 2015 17:03

AKP’li bir müezzinin seçim çalışmaları yapan Saadet Partisi Sultangazi İlçe Kadın Kolları üyelerine sözlü tacizde bulunarak, “Başkanlık sisteminde başörtünüzün artık bu şekilde bağlanmasına gerek kalmayacak. Çünkü o zaman kadınlar devlet başkanının helali olacak. Biliyor musunuz; bize göre yönettiği hanımlar reis-i cumhur’a helaldir” sözlerine tepkiler dinmiyor. SP Kadın Kolları, olayı yargıya taşıdı ve adı açıklanmayan müezzin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Veysel Engi ve Şeyma Ercanlı'nın Zaman'da yer alan haberine göre, SP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve 3. Bölge Milletvekili adayı Nagehan Gül Asiltürk, yapılanın çok çirkin ve alçakça olduğunu söyledi. Asiltürk, “Hukukî süreç devam ediyor. Bir müezzinin böyle konuşması karşısında bağlı olduğu kurum gerekeni yapacaktır. Diyanet gerekeni yapmalıdır. Bir ülkede yaşayan tüm kadınların iffeti o ülkenin devletine aittir. Eğer o devlet kadının iffetini koruyamıyorsa zaten devlet olma vasfını kaybetmiştir. Buna isterseniz başkanlık sistemi deyin isterseniz demokrasi deyin hangi siyasal düzen derseniz deyin. Eğer vatandaşına onur ve izzetin dışında başkanı bir vasıf atfeden devlet varsa orda zaten yanlışlık vardır” dedi.

 

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