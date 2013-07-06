'Saadet zinciri' uygulamasına yasak getirildi

Halk arasında 'saadet zinciri' olarakta bilinen piramit satış sistemine yasak getirileceği açıklandı. TBMM Sanayi Komisyonu, önceki akşam yapılan toplantıda "Tüketicinin Tasarısı"nda yapılan değişiklikle, piramit satış sisteminin kurulması ve yayılmasının yanı sıra tavsiye edilmesine de yasak getirildi. Gerekli önemleri alması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na talimât verildiği açıklandı.

hürriyet.com.tr'deki habere göre, AKP'lilerin önergesiyle tasarıya eklenen piramit satış sistemlerini yasaklayan madde şu şekilde açıklandı:

"Piramit satış, katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir. Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır."

Tüketiciyi koruma kriteri getirildi

Tasarıda yapılan bir başka değişiklikle de, bankaların tüketiciden aldığı faiz dışı ücret, komisyon ve masraf kesintilerine “tüketiciyi koruma” kriteri getirildi. Değişikliği, bu kesintilerin bakanlığın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenmesine muhalefetten gelen itiraz sağladı. İnisiyatifin tümüyle BDDK’ya bırakılmaması yönündeki itirazlar üzerine, buna ilişkin madde, “Tüketiciyi koruyacak şekilde, kanunun ruhuna uygun olarak BDDK tarafından belirlenir” şeklinde değiştirildi.

'Boşa harcanan tatil tazminatı'

Tasarıyla turizm sektöründe, “boşa harcanan tatil tazminatı” şeklinde bir yeniliğe de imza atıldı. Buna göre, sattığı sözleşmenin gereğini yerine getiremeyen paket tur düzenleyicisi tüketicinin tüm zararından sorumlu olacak. Tüketici, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat isteyebilecek. Tüketici, sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini de talep edebilecek. Sözleşmeden dönülmesi halinde yapılan ödemeler de 7 gün içinde tüketiciye ödenecek.

Tasarıya göre tüketiciyi aldatıcı, deneyim ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamayacak. Örtülü reklamı da yasaklayan tasarıya göre, aynı gereksinimleri karşılayan rakip mal ya da hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı ise yapılabilecek.