Saadet Partisi'nin Erbakan anmasında CHP ve İyi Parti var, AKP yok!

AKP'yi kuran çekirdek kadronun da içinde yetiştiği Milli Görüş'ün 7 yıl önce vefat eden lideri Necmettin Erbakan için Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından anma etkinliği düzenlenecek. İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkan düzeyinde, CHP'nin ise parti sözcüsü düzeyinde katılacağı anma etkinliği için tüm partilere konuşma daveti gitti. Saadet Partisi kaynakları AKP'nin davete yanıt vermediğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma etkinliği bugün 19.30'da Ankara'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek.

Saadet Partisi tarafındna yapılan açıklamaya göre etkinlikte Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici misafir konuşmacı olarak katılacak.

Saadet Partisi kaynakları, etkinlik için tüm partilere genel başkan düzeyinde davet yollandığını söyledi.

Dönüş olursa konuşabilirler

T24'e konuşan Saadet Partili bir yetkili, davete bir dönüş yapılmadığını söyleyerek, dönüş yapılması durumunda misafir konuşmacı olarak konuşabilirler açıklaması yaptı.

Geçen yıl Mehmet Ali Şahin katılmıştı

Necmettin Erbakan'ın vefatının 6’ıncı yılında yapılan etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin katılmıştı.