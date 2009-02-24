Saadet Partisi'nin bürosuna silahlı saldırı

Konya'da Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı'na ait seçim bürosu, kimliği tesbit edilemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı. Seçim bürosunun kapalı olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.



Olay dün saat 21:00 sıralarında Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi.



Otomobili ile Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı'na ait seçim bürosunun önüne gelen, henüz kimliği tesbit edilemeyen bir kişi, otomobilden indikten sonra pompalı tüfekle seçim bürosuna üç el ateş açtı.



Pompolı tüfekten çıkan saçmalar seçim bürosunun camlarına ve apartmanın duvarlarına isabet etti.



Açılan ateş sonucu camların bir kısmı kırıldı. Saldırgan, otobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.



Görgü tanığı Mirsevdin İğneci (21), "Bir kişi otomobilini seçim bürosunun karşısına park ettikten sonra arabasından inip, pompalı tüfekle seçim bürosuna ateş açtı. Ardından otomobiline binip kaçtı" dedi.



Seçim bürosunun bulunduğu apartmanın Saraçoğlu Mahallesi muhtar adayı Tuncer Yolcu'ya (38) ait olduğu öğrenildi.



Tuncel Yolcu'nun babası 54 yaşındaki Mustafa Yolcu," 9 torunum var. Torunlarım gündüz sokakta oyun oynuyor. Saldırı gündüz saatlerinde olsaydı, tüfekten çıkan saçmalar torunlarıma da isabet edebilirdi" dedi.



Saadet Partisi'nden konu ile ilgili açıklamaya yapılmaz iken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.