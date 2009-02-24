T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saadet Partisi'nin bürosuna silahlı saldırı

Konya'da SP Karatay İlçe Başkanlığı'na ait seçim bürosu, kimliği tesbit edilemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı

24 Şubat 2009 02:00

Konya'da Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı'na ait seçim bürosu, kimliği tesbit edilemeyen bir kişi tarafından kurşunlandı. Seçim bürosunun kapalı olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Olay dün saat 21:00 sıralarında Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Otomobili ile Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanlığı'na ait seçim bürosunun önüne gelen, henüz kimliği tesbit edilemeyen bir kişi, otomobilden indikten sonra pompalı tüfekle seçim bürosuna üç el ateş açtı.

Pompolı tüfekten çıkan saçmalar seçim bürosunun camlarına ve apartmanın duvarlarına isabet etti.

Açılan ateş sonucu camların bir kısmı kırıldı. Saldırgan, otobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görgü tanığı Mirsevdin İğneci (21), "Bir kişi otomobilini seçim bürosunun karşısına park ettikten sonra arabasından inip, pompalı tüfekle seçim bürosuna ateş açtı. Ardından otomobiline binip kaçtı" dedi.

Seçim bürosunun bulunduğu apartmanın Saraçoğlu Mahallesi muhtar adayı Tuncer Yolcu'ya (38) ait olduğu öğrenildi.

Tuncel Yolcu'nun babası 54 yaşındaki Mustafa Yolcu," 9 torunum var. Torunlarım gündüz sokakta oyun oynuyor. Saldırı gündüz saatlerinde olsaydı, tüfekten çıkan saçmalar torunlarıma da isabet edebilirdi" dedi.

Saadet Partisi'nden konu ile ilgili açıklamaya yapılmaz iken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24