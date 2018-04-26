"Saadet Partisi'nin aday listesinde 4 isim yer alıyor"

Saadet Partisi'nin, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek için dört isim üzerinde durduğu iddia edildi.

Muhalefet partilerinin görüşmeleri sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı ileri sürülmüştü. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar da Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.

OdaTV'nin haberine göre, son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.

Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

- AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

- Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.