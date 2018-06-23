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Saadet Partisi'nden 'Pankart Sökme Rehberi'

'Ak Parti belediyeleri pankartlarımızı sökerken dikkat etsin diye uyarı bile koyuyoruz artık''

23 Haziran 2018 15:46

Saadet Partisi pankartlarının belediyeler tarafından sökülmesine farklı bir çözüm getirdi. Ankara Milletvekili Adayı Ali Aktaş'ın paylaştığı görüntülerde Saadet Partisi'ne ait pankartın kenarında 'Pankart Sökme Rehberi' olduğu görüldü.

'Rehberi' Twitter hesabından paylaşan Aktaş resmin altına ''Ak Parti belediyeleri pankartlarımızı sökerken dikkat etsin diye uyarı bile koyuyoruz artık'' notunu düştü.

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