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Saadet Partisi'nden Hollanda'nın kararına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu

12 Mart 2017 05:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 

Hollanda'nın Bakan Çavuşoğlu'na yönelik tavrının asla kabul edilemez olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Sebebi ne olursa olsun, ülkemize yönelik bu tavır sebebiyle ülkemizden özür dilenmelidir. Maalesef batı her vesile ile çifte standartlı bu tavrını ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

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