Saadet Partisi’nden Haluk Levent’e teklif

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye konserleriyle ilgili "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyen Haluk Levent'in çağrısına olumlu cevap verdi.

Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntıladı ve şunu yazdı:

"Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz."

Levent de bunun üzerine şu mesajı paylaştı:

“Sn.Karamollaoğlu Ben belediye konserleri için attım o twiti.Yanlış anlaşılmış.Çünkü her partiye salladım. Nezaketiniz için teşekkür ederim”