Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantı çağrısı

Saadet Partisi'nden "toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek" için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm siyasi parti liderleri ile toplantı çağrısı yapıldı.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır” denildi.

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz" denilen açıklamada, iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyuyla hareket etmesi istendi.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel gerçekleştirilmesidir.

Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır.

Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır.

Dolayısıyla hiç kimse hukuka ve kanunlara dayanmayan suç ihdas edemez.

Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır.

Türkiye’nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyuna saygıyla arz ederiz. "