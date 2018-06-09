Saadet Partisi'nden çevre yolunda iftar

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, 2009 yılında yapımına başlanan ve bir türlü tamamlanmayan çevre yoluna dikkat çekmek amacıyla ilginç bir iftar düzenledi. Van-Erciş karayolunda düzenlenen iftara birçok partili katıldı. Parti üyeleri Van-Erciş yolu üzerindeki Buğday Tepeleri mevkiinde yola serilen sofrada oruçlarını peynir, karpuz ve su ile açtı.

Saadet Partisi Van Milletvekili Adayı Özay İlhan, iftar sonrası yaptığı açıklamada iftar programının aynı şekilde geçen yıl da yapıldığını, amacın kent için kronik bir problem haline gelen çevre yolunun tamamlanamayışına dikkat çekmek olduğunu söyledi. İlhan, “Türkiye geneli yankı bulan bu programın ardından, iktidar Van’ı yine yetim bıraktı. Yıllardır yol yapmakla övünenler Van’ın çevre yolunu yapamadılar” diyerek iktidarı eleştirdi.

“Üçüncü iftar programını burada yapmak nasip olmasın”

İlhan konuşmasında geçen yıl düzenlenen programın sonuç getirmediğini ifade ederken bu sene başarılı olmayı hedeflediklerini ekledi: "Saadet Partisi olarak farkındalık oluşturmak adına geçen yıl iftar programı yaptık. Bu yıliftar programı yapma niyetimiz yoktu. Fakat hiçbir adım atılmadığı için ikincisini yaptık. İnşallah üçüncü iftar programını burada yapmak nasip olmasın diyoruz. Bu anlamda yolun bitmesini isteriz. İnşallah Rabbim bunu bize gösterecek. 24 Haziranda Saadet Partisi meclise girecek ve bu yolda en kısa sürede tamamlanacak. Van’ın bunun birçok kronik problemi vardır ve çevre yolu bu sorunların başında gelmektedir. Bunun gibi bütün kronik problemler Saadet Partisi ile çözülecektir”

Çevre yolunda verilen iftar yemeğinde jandarma ve güvenlik korucuları ise iftarın açıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.