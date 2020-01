Saadet Partisi'nden AKP'ye: Gül iki kelime edince yer yerinden oynadı, çalışmalarınız yamalı bohçaya döndü!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile selefi Abdullah Gül arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi, AKP'ye birtakım eleştiriler yöneltti. Karamollaoğlu, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki kelime edince yer yerinden oynadı. ‘Biz bildiğimizden şaşmayız’ diyorlar. Yaptığınız çalışmalar artık yamalı bohça gibi oldu. Muhalefeti dinlemiyorsunuz. Arkadaşlarımızı sevdiğimiz için gerçekleri ve doğruyu söyleyip, uyarıda bulunuyoruz. Ancak kimseyi dinlemiyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Gül'ün bu çıkışı, kulislerde "2019 hazırlığı" olarak yorumlanmıştı.

"Zamanında 'FETÖ'yü bu ülkenin referansı hâline getirdiler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) Ocak ayı Bölge ve Şube Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde adalete güven bırakmadılar. Zamanında FETÖ’yü bu ülkenin referansı haline getirdiler. Bu yöntemlerle ülke yönetilemez. Bu arkadaşlar istişare nedir bilmiyor. İstişare yapmayı unuttular. Bugün Anayasa Mahkemesi varlığı, yokluğu belli değil. Anayasa Mahkemesi anayasa ihlallerini yok saymamalıdır."

“İsrail bugün inandığı topraklara sahip olmak için son oyununu oynuyor. Bu oyunu oynarken de bütün güçlere sahipler. Medya, sanayi, teknoloji her şeye sahipler. Tabi bazıları bilerek veya bilmeyerek İsrail’in ekmeğine yağ sürüyor. Milli Görüşçüler oynanan oyunun daima farkındadır. Biz her zaman ‘İsrail’den stratejik ortak olmaz,’ diyoruz. Çünkü her adımı ile bizi yok etmeye çalışıyorlar. Biz bu gerçekleri görmeden hiçbir şey olmaz. Perde arkasını düşünmeden attığımız adımlar onların işine gelir. İsrail kendine hedef koyduğu haritalara gidiyor maalesef. Bunun kanıtları da vardır. Irak, Suriye ve Libya paramparça oldu. Şimdi, İran’ı da karıştırıyorlar. Artık bize yapılan telkinlerin farkında olmamız lazım.”

"İslam ülkelerinin hepsi dışarıya muhtaç. Muhtaç olmayan tek bir ülke yok. Batılı ülkelere dayanıp ‘gücümüz var’ diye düşünüyoruz. Ancak vakti geldiğinde bunlar da arkamızdan gerekeni yapıyor. Ben bunu iktidardaki arkadaşlara her seferinde söylüyorum. Çünkü artık masada oturup bunları konuşmamız lazım. Kutuplaşma bitmeden biz bir araya gelemeyiz. Bizleri bölüp parçalamak istiyorlar. Bunu mezhepler üzerinden, ırklar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz”

“Hükümet bir bardak suda fırtına koparıyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki kelime edince yer yerinden oynadı. ‘Biz bildiğimizden şaşmayız’ diyorlar. Yaptığınız çalışmalar artık yamalı bohça gibi oldu. Muhalefeti dinlemiyorsunuz. Arkadaşlarımızı sevdiğimiz için gerçekleri ve doğruyu söyleyip, uyarıda bulunuyoruz. Ancak kimseyi dinlemiyorlar. Ülkemizde adalete güven bırakmadılar. Zamanında FETÖ’yü bu ülkenin referansı haline getirdiler. Bu yöntemlerle ülke yönetilemez. Bu arkadaşlar istişare nedir bilmiyor. İstişareyi yapmayı unuttular. Bugün Anayasa Mahkemesi varlığı, yokluğu belli değil. Anayasa Mahkemesi anayasa ihlallerini yok saymamalıdır”