Saadet Partisi'nde 'Gülenci-Erdoğancı' tartışması

Saadet Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Kamalak ile eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan arasındaki liderlik yarışına da "paralel" iddiaları yansıdı. Kamalak ekibi, Erbakan'ı "iktidar destekli" olmakla, Erbakan ekibi de Kamalak’ı BAşbakan Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen cemaati için nitelendirdiği "paralel yapıyı savunmakla" eleştirdi.

Pazar günü Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesinde, Erbakan’ın yakın kurmayları, “Kamuoyunda da tabanda da, Sayın Kamalak’ın bugüne kadarki söylemleriyle paralel yapıyı savunduğu şeklinde bir algı, görüntü oluştu, bu da tabanda rahatsızlık yaratıyor, artık değişim gerekiyor” dediler. Kamalak’ın çevresi ise AK Parti ’yi işaret ederek Erbakan’a yönelik iktidar desteği iddialarını ortaya attı. ‘Paralel’ kavgasında Gülen Cemaatini hedef alan iktidara yakın internet sitelerinden Gizli Arşiv’deki, “Saadet Partisi yazık ediyor. Milli Görüş çizgisinden uzaklaşarak paralel-ulusalcı çizgiye gidiyor. Fatih Erbakan’ı yedirmeyiz” mesajı da dikkat çekti.

‘Çocuklara siyaset yasaklanamaz’

Kongre öncesi SP’de yaşanan, ‘veliaht’ tartışmalarına da Fatih Erbakan’dan ilginç bir yanıt geldi. Fatih Erbakan, Facebook sayfasında babası Erbakan’ın şu sözlerine yer verdi: “Babaları siyasetçi diye çocuklara siyaset yasaklanamaz. Osmanlı’da da babadan oğula (padişahlık) geçti. Ne oldu? Cihana saadet getirdiler.”

SP’deki liderlik yarışı, geçmişte Necmettin Erbakan’ın en yakınında yer alan Milli Görüş hareketinin önde gelen isimleri arasında da bölünmeye yol açtı. Fehim Adak, Ahmet Tekdal, İsmail Müftüoğlu, Sacit Günbey, Suat Pamukçu, Ahmet Bahçıvan, Arif Ersoy ve Mehmet Bozgeyik gibi hareketin ağır topları Erbakan’ın yanında yer aldı. Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Temel Karamollaoğlu gibi hareketin diğer ağır topları da Kamalak’tan yana tavır aldı. Partinin eski genel başkanlardından Recai Kutan’ın ise ortada durduğu, kongreye tek listeyle gidilmesi için çalıştığı belirtildi.