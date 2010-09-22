Saadet Partisi yönetimi kayyuma devredildi

T24 - Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığa seçildiği kongrenin ardından yaşanan tartışmalarla gündeme gelen Saadet Partisi, mahkeme kararıyla olağanüstü kongreye gidecek.





Mahkeme, bu 3 üyenin, açılış, kongre divan teşkili, tüzük ve program tadil komisyonları teşekkülü, tüzük ve program tadil komisyonlarının raporlarının okunması, genel başkan, genel idare kurulu asıl ve yedek üyelerinin, yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gündemi ile Saadet Partisi Olağanüstü Kongresini çağırmakla görevlendirilmelerini kararlaştırdı.





Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, davacı avukatları Turhan Tutumlu ve Mustafa Kamalak ile davalı Saadet Partisi Genel Başkanlığı avukatları Fikret Karapekmez, Mücahit Kanpolat ve Hayrettin Dilekcan katıldı.





Davalı avukatları, davada görevli mahkemenin, Anayasa Mahkemesi olduğunu savunarak, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep etti.





Davacı avukatları ise mahkemenin görevli olduğunu ileri sürdü.





Davacı avukatları ayrıca partinin yeniden olağanüstü kongreye gitmesi istemiyle 650 üye tarafından dilekçe sunulduğunu belirterek, bu dilekçelerde, açılış, kongre divan teşkili, tüzük ve program komisyonları teşkili, tüzük ve program tadil komisyonu raporlarının okunması, genel başkan, genel idare kurulu asil ve yedek üyelerinin, yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve kapanış şeklinde gündemin yer aldığını söyledi.





Davalı avukatları da dava açma şartının oluşmadığını ileri sürerek, davaya bakma görevinin Anayasa Mahkemesi olduğu taleplerini yinelediler.





Davacı avukatları Olağanüstü Kongreye çağırmakla görevlendirilmek üzere belirledikleri 3 üyenin duruşma salonunda hazır bulunduğunu söyledi.





Yargıç Mustafa Altunbaşak'ın sorusu üzerine, bu üyeler, kongreye çağrı görevini kabul ettiklerini beyan ettiler.





Yargıç Altunbaşak, Olağanüstü Kongreye çağrı yapmak üzere 3 üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, açılış, kongre divan teşkili, tüzük ve program tadil komisyonları teşekkülü, tüzük ve program tadil komisyonlarının raporlarının okunması, genel başkan, genel idare kurulu asıl ve yedek üyelerinin, yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gündemi ile Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Şerafettin Kılıç'ın, Saadet Partisi Olağanüstü Kongresini çağırmakla görevlendirilmelerine karar verdi.





Altunbaşak, diğer taleplerin ise reddini kararlaştırdı.







Genel merkezde toplantı





Genel Başkan Numan Kurtulmuş, Genel Başkan yardımcıları ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.





Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, ''4 partisi derin güçler tarafından kapatılan Milli Görüşün 5. partisi mahkeme kapılarına düşürülmüştür. Türkiye'de bir ilk yaşanmaktadır, Türkiye'de bir partinin olağanüstü kongresi kayyum tarafından yapılacaktır. Davanın tarafı olanlar kayyum tayin edildi'' dedi.





Malkoç, yarın Genel İdare Kurulu'nun toplanarak değerlendirme yapacağını olağanüstü kongrenin yeri ve tarihinin mahkemin atadığı kişilerce belirleneceğini söyledi.







Kılıç: Birlik beraberlik tesis edilecek





Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirdiği üç üyeden biri olan, partinin İzmir İl Başkanı Şerafettin Kılıç, en kısa zamanda birlik ve beraberliğin tesis edileceği kongre gerçekleştireceklerini söyledi.





Şerafettin Kılıç, kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, mahkemeyi takip etmek üzere Ankara'da bulunduğunu ve görevlendirilen diğer iki kişiyle bu akşam veya en geç yarın bir toplantı yapacaklarını bildirdi. Mahkemenin kendilerine görevi tebliğ ettiğini belirten Kılıç, şunları ifade etti:





''Dava açan arkadaşlarımız, görevlendirilmek üzere Kurucular Kurulu üyesi 3 kişiyi belirlemişler. Bu kişileri seçerken birinin anayasa hukukçusu olmasına karar vermişler ve Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ı yazmışlar. Diğer arkadaşımız Hasan Bitmez, teşkilatta profesyonel olarak görev yapıyor, teşkilatı tanıdığı, bildiği için, teşkilat başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı, onu yazmışlar. Üçüncü kişi olarak da Kurucular Kurulu üyesi ve büyük illerden birinin il başkanı olmasını istemişler. İstanbul ve Ankara il başkanları Kurucular Kurulu üyesi değil, biz Kurucular Kurulu üyesi olduğumuz ve İzmir gibi büyük bir ili temsil ettiğimiz için bizi yazmışlar. Kongreye çağrı ekibi olarak görev yapacağız. Bu akşam veya en geç yarın bir araya geleceğiz, haritamızı çıkaracağız ve yolumuzu belirleyeceğiz.''





Şerafettin Kılıç, en kısa zamanda birlik ve beraberliği tesis edecek bir kongre gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



