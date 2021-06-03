Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret: Erbakan'ın kitabını hediye etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İki ismin birbirine kitap hediye ettiği fotoğrafa yansırken, kitapların arasında Necmettin Erbakan tarafından yazılan, "Davam - Ne Yaptıysam Allah Rızası için Yaptım" olduğu görüldü.