Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi, seçime SP çatısı altında girecek

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi seçime birlikte gireceklerini açıkladı Seçime Saadet Partisi çatısı altında gireceklerini açıklayan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, hedefledikleri üçlü ittifakı gerçekleştiremeseler de önlerindeki tablodan ümitli olduklarını açıkladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 10'luk seçim barajını ve hazine yardımlarını eleştirdi.

Parti liderleri, milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra YSK’da ortak bir açıklama yaptı. BBP camiasına teşekkür eden SP Genel Başkanı Kamalak, “Güçlü bir kadro ile üçlü ittifak biçiminde Meclis’e girelim dedik. Ama takip buyurduğunuz gibi üçlü ittifak gerçekleşmedi. O zaman bu ülke hepimizin ülkesidir, hepimiz aynı gemide yolculuk ediyoruz, beraber yürüyelim dedik. Kırmadılar, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin öncelikle sağlıklı, huzurlu, adalet içerisinde yapılmasını arzu ettiklerini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, “Vatanımız, devletimiz, milletimiz, insanımız, ülkemiz, değerlerimiz, inançlarımız için şimdi değilse ne zaman bir araya geleceğiz dedik. O çağrımıza Saadet Partisi yanıt verdi. İnşallah milletimiz de bu işbirliğimizi onaylayacaktır. Hem bu seçim sürecinde hem de sandıklarda meyvesini göreceğimize inanıyoruz” dedi.