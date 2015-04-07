T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi, seçime SP çatısı altında girecek

BBP Genel Başkanı, "İnşallah milletimiz de bu işbirliğimizi onaylayacaktır" dedi

07 Nisan 2015 21:52

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi seçime birlikte gireceklerini açıkladı Seçime Saadet Partisi çatısı altında gireceklerini açıklayan SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, hedefledikleri üçlü ittifakı gerçekleştiremeseler de önlerindeki tablodan ümitli olduklarını açıkladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 10'luk seçim barajını ve hazine yardımlarını eleştirdi.

Parti liderleri, milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra YSK’da ortak bir açıklama yaptı. BBP camiasına teşekkür eden SP Genel Başkanı Kamalak,  “Güçlü bir kadro ile üçlü ittifak biçiminde Meclis’e girelim dedik. Ama takip buyurduğunuz gibi üçlü ittifak gerçekleşmedi. O zaman bu ülke hepimizin ülkesidir, hepimiz aynı gemide yolculuk ediyoruz, beraber yürüyelim dedik. Kırmadılar, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin öncelikle sağlıklı, huzurlu, adalet içerisinde yapılmasını arzu ettiklerini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de“Vatanımız, devletimiz, milletimiz, insanımız, ülkemiz, değerlerimiz, inançlarımız için şimdi değilse ne zaman bir araya geleceğiz dedik. O çağrımıza Saadet Partisi yanıt verdi. İnşallah milletimiz de bu işbirliğimizi onaylayacaktır. Hem bu seçim sürecinde hem de sandıklarda meyvesini göreceğimize inanıyoruz” dedi.

ETİKETLER

saadet partisibüyük birlik partisigenel seçimlerittifak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24