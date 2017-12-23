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Saadet Partisi Van'ın sorunlarını kitapçık yaptı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- SAADET PARTİSİ Van İl Başkanlığı tarafından kentin sorunları ve çözüm önerileri kitapçık haline getirildi

23 Aralık 2017 19:14

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- SAADET PARTİSİ Van İl Başkanlığı tarafından kentin sorunları ve çözüm önerileri kitapçık haline getirildi. 12 maddeden oluşan kitapçık basına tanıtıldı.
Van\'daki sorunların yer aldığı \'Van\'ın sorunları ve çözüm önerileri\' isimli 12 maddeden oluşan kitapçık haline getirildi. Hazırlanan kitapçık düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya SP Van İl Başkanı Özay İlhan, il yönetimi, ilçe başkanları ile kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.Eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, sınır ticareti gibi kentin temel sorunlarının yer aldığı kitapçıkta çözüm önerileri de yer aldı. Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin sorunlarını ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini kitapçık haline getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
\"Van’ın soru ve çözüm önerilerinin daha önceki belediye başkanları ve milletvekilleri tarafından raporlar halinde ele alındığını düşündük. Ancak, son zamanlarda böyle bir çalışmanın olmadığını gördüğümüz için teşkilat mensuplarımızla böyle bir çalışmayı yaptık. Alanında uzman olan ve farklı kesimden arkadaşlarla istişare yaparak sade bir kitapçık olarak sunmaya çalıştık. Umuyoruz bu kitapçık, Van’ın yararına olur. Hala hazırda memleketi yönetenler tarafından çözüm önerilerimiz dikkate alınır ve sorunlarımız çözüm bulunur diye düşünüyoruz. Saadet Partisi olarak iktidarın bu kitapçıktan yararlanıp Van’a olumlu işler yapmasını arzu ediyoruz.\"

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