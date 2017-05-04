Saadet Partisi: Türkiye parti devletine dönüşebilir!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği haftalık olağan basın toplantısında erken seçim iddiasında bulundu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP üyeliğini de değerlendirerek, "Bu üyeliğin ülkemiz için hayırlı olup olmadığı konusunda bizim ciddi endişelerimiz var. Çünkü AK Partili bir cumhurbaşkanı, açıktır ki; Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını ortadan kaldıracaktır. Türkiye’yi bugün değilse yarın, bir parti devletine dönüştürebilir” dedi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Karamollaoğlu, ülke ve dünya gündeminde yaşanan son gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Zengin de fakir de aynı vergiyi ödüyor, böyle olmaz"

Geçtiğimiz günlerde kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, “Bugün çalışanların en büyük derdi, asgari ücrettir. Çünkü verilen asgari ücret açlık sınırının altında. Burada adaletten bahsedebilir miyiz?” diye konuştu. Toplumdaki bütün yükün çalışanların sırtına yüklendiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “Zengin de fakir de aynı vergiyi ödüyor. Böyle olmaz. Türkiye’de gelirin adaletli olması lazım. Gelirde adalet dediğimiz zaman ise asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması ile olur. İşçiler çatışmanın bir parçası değil, meydanlarda ortaya çıkan adil paylaşımı kutlarlar” dedi.



Üyelikle ilgili ciddi endişelerimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliğini değerlendiren Karamollaoğlu, yeni bir kutuplaşmanın önünün açılabileceği uyarısında bulundu. Karamollaoğlu, “Bugünden itibaren artık AK Partili bir cumhurbaşkanımız var. AK Parti ve kendisi için hayırlı olsun. Ancak bu üyeliğin ülkemiz için hayırlı olup olmadığı konusunda bizim ciddi endişelerimiz var. Çünkü AK Partili bir cumhurbaşkanı, açıktır ki; Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını ortadan kaldıracaktır. Bütün milleti temsil etmesi gereken makam bu üyelikle birlikte istesek de istemesek de AK Parti’yi temsil eden bir makam olarak algılanacaktır. Bir ülkenin yöneticileri için olmazsa olmaz şart olan, ‘eşitlik’, ‘bağımsızlık’ ve ‘güven’ ilkelerine gölge düşürecektir. Kuvvetler ayrımı ilkesini ve yargı bağımsızlığını zedeleyecektir. Daha büyük endişemiz ise bu üyelik Türkiye’yi bugün değilse yarın, bir parti devletine dönüştürebilir” dedi.



Erken seçim görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliği ile AK Parti’nin olağanüstü kongreye gitmesinde aceleci davranılmasının erken seçimi akıllara getirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “YSK’nın referandum sonuçlarını açıklamasının hemen ardından AK Parti Genel Merkezi toplandı ve Cumhurbaşkanı partiye üye oldu. Hemen arkasından da kongreye gidilme kararı alındı. Tüm bunlar erken seçimi gündeme getirdi. Çünkü başka türlü bu aceleciliğin nedeni olmaz. Ülke bekası yerine kişi veya parti bekasının düşünülmesinin herkes farkında. Bundan kaynaklı da oy kaybı yaşanıyor ve bu zihniyet değişmedikçe oy kayıpları da durmaz. Çünkü artık düşünen insanların büyük bir kısmı ‘bu böyle gitmez’ diyor. Bir kısmı da ‘bu sefer de oy verdim ama göreceğim bakalım neler yapacaksınız’ diyor. Bu yüzden gelecek seçimde neler olacağı belli değil. İşte tüm bunları göz önüne aldığımız zaman benim kanaatim o ki sonbaharda bir seçime gidebiliriz.”



Doğmamış çocuğa don biçilmez

“Cumhurbaşkanlığı ile ilgili referandumda hayır oyu kullanan partiler olarak ortak bir aday belirlendi mi?” sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, “Doğmamış çocuğa don biçilmez” diye cevap vererek şu an bu yönde yapılacak tartışmalar için erken olduğunu ifade etti.