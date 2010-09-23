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SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ANKARA (A.A) 

23 Eylül 2010 16:46

-SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde bulunan bir çöp konteynerine atılan çanta, paniğe neden oldu. Partinin Balgat'taki Genel Merkez binasının önündeki çöp konteynerinin içinde bir çanta olduğunu gören polis memurları, bomba imha ekiplerine haber verdi. Bu sırada, parti binasının bulunduğu 1421. Sokak, araç trafiğine kapatıldı, çöp konteynerinin yakınında da güvenlik şeridi oluşturuldu. Bölgeye gelen bomba imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı sırada, çantanın sahibi olduğunu belirten bir kişi, çantanın boş olduğunu kaydetti. Söz konusu kişinin, polislerce ifadesine başvuruluyor. Bu arada Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) öncesinde, Genel Merkez'e gelenler ve binanın içerisindekiler yaşananları merakla izledi.

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