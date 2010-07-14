Saadet Partisi: OHAL teklif edilmemeli

T24 -

'Referanduma evet diyeceğiz'

'Türkiye'de olağanüstü durum tehlikesi var'

'OHAL teklif edilmemeli'

'Başkalarının istihbaratıyla terör önlenemez'

Başbakan, CHP ile Perşembe günü 11:00'de görüşecek

Başbakan Erdoğan bugün (14 Temmuz 2010) de Saadet Partisi’ni ziyaret etti. SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş Erdoğan’ı parti binası önünde karşıladı. Kapıda basın mensuplarına görüntü veren Erdoğan ve Kurtulmuş daha sonra heyetleriyle birlikte görüşme yapmak üzere içeri girdi.Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonucunda SP Genel Başkanı Numan Kurtuluş açıklamalarda bulundu:"1 saatten fazla görüştük, terör ve referandum hakkında görüştük. Görüşmemiz yararlı geçti. SP olarak başından beri siyaside herkesin kapılarının birbirine açık olmasını gerektiğini ve düşüncelerini söylemesi gerektiğini düşünen bir partiyiz" diyen Kurtulmuş, kutuplaşma olmaması dileğinde, partilerin birbirlerini düşman görmemesi gerektiğini söyleyen bir parti olduklarını, partiler düşman değil siyasi rakip olduklarını söyledi."SP olarak biz başından beri Türkiye’de siyasetin birbirlerine karşı kapılarını açık tutması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün görüşlerimizi yazılı olarak ortaya koyup paylaşmıştık. Başbakan’a da görüşlerimizi içeren dosyayı takdim ettik" diyen Kurtulmuş, Anayasa görüşmelerinde de Türkiye’de birkaç madde üzerinden değil de kapsamlı bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirttiklerinin ve 12 Eylül 2010’da Anayasa'ya "evet" diyeceklerinin Başbakan'a ilettiklerini söyledi:"Anayasa yapımında yeni bir anayasa meclisi oluşturularak dar bölge tek millet anlayışıyla anayasa yapılması gerektiğini konuştuk."Kurutlmuş, terörle ilgili gelişmelerdeki görüşleri Erdoğan'la paylaştıklarını belirtirken, "Türkiye’de olağanüstü durum tehlikesi" olduğunu, terör ve kamplaşmanın bir araya gelmesinin ardından da Türkiye'nin askeri ihtilallerle sonuçlanan döneme girdiğini söyledi:"Siyaset hiçbir zaman kamplaşma ve cepheleşme aracı haline getirilmemeli. Terör sadece sonuçları itibariyle değil öncelikli olarak gerekçeleri ortadan kaldırılarak ele alınmalı. Terör mutlaka hukuk kuralları içinde önlenmeli. Teröristle vatandaş ayrımı yapılarak terör önlenmeli"OHAL'in hiç kimsenin teklif etmemesi gereken bir yöntem olduğunu dile getiren Kurutlmuş, "TBMM’de çeşitli kalıcı ihtisas komisyonları vardır. Terör gibi bir konunun çözümünün bulunması için ihtisas komisyonu kurulması" gerektiğini dile getirdi:"Özel yetişmiş anti-terör birimi oluşturulmalı. Ciddi bir istihbarat ve intikal zafiyeti sözkonusudur. Türkiye’nin kendi istihbaratı üzerinden değil de başkalarından aldığı istihbaratla hareket ettiği için bu oluyor. Başkalarının isithbaratıyla terörün önlenmesi söz konusu değildir."Erdoğan CHP'ye terör gündemi ile giderken, SP ve BBP ile hem terörü hem de referandumu konuşacak.Bugün ise Erdoğan iki ayrı siyasi partinin kapısını çalıyor. Ancak Erdoğan'ın bu kez gündeminde sadece terör değil, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek referandum konusu da bulunuyor. Başbakan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 14:00'te görüştü. Saat 16:00'da BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet tarafından kabul edilecek.CHP'nin MYK toplantısının ardından yapılan açıklama ile Erdoğan ile liderler görüşmesinde takvim tamamlanmış oldu. Erdoğan üç kurmayı ile birlikte teröre karşı ortak mücadele konusunu masaya yatırmak için 15 Temmuz Perşembe günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odasında saat 11:00'de gerçekleşecek.