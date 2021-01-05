Saadet Partisi'nden 'Zam Market' paylaşımı: 2020'de aynı parayla doldurduğunuz sepetin artık sadece yarısını doldurabilirsiniz

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından "Alışverişin zam anı geldi" diyerek paylaştığı videoyla açıklanan enflasyon ve gıda ürünlerine gelen zamlar arasındaki büyük farka dikkat çekti.

Temel tüketim ürünlerindeki artışları eleştiren Saadet Partisi videosunda, zamlanan ürünlere yer verildi ve "Enflasyona güvenme, kasada kalma" ifadeleri kullanıldı.

2020'de aynı parayla doldurduğunuz sepetin artık sadece yarısının doldurulabildiğinin vurgulandığı videoda söz konusu ürünler "Zam Market"te satılıyor.

Ürünlere ilişkin broşürlerin de yapıldığı video, "Zam, paran olsa da alsan" sloganıyla son buluyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bu videoyu "Açıklanan enflasyon hayal ürünü, gerçek enflasyon marketlerde! Bu zamları milletin cebine iade edecek olan Saadet Partisi'dir" notuyla paylaştı.