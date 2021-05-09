Saadet Partisi'nden turistlere özel 'pandemi otel' videosu

Saadet Partisi, tam kapanma kurallarından muaf tutulan turistlere sunulan “normalleşme” imkanlarını, sosyal medya üzerinden yayımladığı “Pandemi Otel” reklamıyla eleştirdi. Reklam filminde "Bu zor günlerde tatili hak etmedik mi? Aşıda rezervasyon, kapanmada erken kayıt imkanı yok. Destek alamadın diye üzülme! Döviz için normalleşme; sadece turistlere" sözleri dikkat çekti.

Saadet Partisi, turizm sektörü için "normalleşme" çalışmalarını “Pandemi Otel” başlıklı reklam filmiyle eleştirdi.

Reklam filminde, yaz aylarında Türk vatandaşlarının evlerde ve maskeli olarak dışarıyı seyrettiği, yabancı turistlerin de otellerde olduğu görüntüler yer aldı.

"Turiste açık büfe; millete kaynamayan tencere"

Reklam filminde, yaz aylarında Türk vatandaşlarının evlerde ve maskeli olarak dışarıyı seyrettiği, yabancı turistlerin de otellerde olduğu görüntüler yer aldı. Filmde şunlar söylendi:

“Bu zor günlerde tatili hak etmedik mi? Virüsün stresini serin sulara, geçim derdini sıcak kumlara bırakmanın vakti geldi. Aşıda rezervasyon, kapanmada erken kayıt imkanı yok. Destek alamadın diye üzülme! Döviz için normalleşme; sadece turistlere! Pandemi Otel'de turiste açık büfe millete kaynamayan tencere.”