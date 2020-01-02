Saadet Partisi'nden Libya tezkeresindeki tutum değişikliklerine ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Libya'ya asker göndermeye yönelik tezkere oylamasında Saadet Partisi'nin değişen tutumu üzerine açıklama yaptı.

"Uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık" diyen Yazıcı, bunun üzerine tezkereye hayır oyu veren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın bugünkü "bu vebala ortak olmayacağız" açıklaması yaptığını belirtti.

Açıklama şu şekilde:

"Saadet Partisi olarak yapmış olduğumuz açıklamada Libya Tezkeresi ile ilgili uyarılarımızı, çekincelerimizi ifade ettik. Bu bildiriyi yayınlama amacımız, hükümetin daha önce uygulamış olduğu dış politikadaki hatalarını tekrarlamamasını dile getirmekti.

"Bu çerçevede çekincelerimizi, uyarılarımızı dile getirdikten sonra mecliste hükümet kanadının herhangi bir şekilde bu uyarıları dikkate alacağına dair geri dönüş alamadık.

"Bunun üzerine Konya Milletvekilimiz Abdulkadir Karaduman Bey de bugün meclis kürsüsünden bu tezkerenin Saadet Partimiz açısından ne anlama geldiğini ifade etmiş ve partimizin tavrını tüm kamuoyuna duyurmuştur.

"Bu vesile ile bu vebala ortak olmayacağımızı Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna bildirmiş olduk."

SP'nin diğer bir milletvekili Cihangir İslam da oturuma katılmamıştı.