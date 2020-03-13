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Saadet Partisi'nden Koronavirüs tedbiri: Tüm toplantılar ertelendi

13 Mart 2020 00:30

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, parti programında yer alan il, ilçe, kongreleri ile divan ve tüm salon toplantılarını Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelediklerini bildirdi.

Bitmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi olarak önümüzdeki iki hafta sonu yapılması planlanan il, ilçe kongreleri, divan ve tüm salon toplantılarımızı ülkemiz genelinde koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ertelediğimizi parti mensuplarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadesini kullandı.

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