Saadet Partisi'nden Erbakan'ı anma programlarına iptal

Saadet Partisi, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olması dolayısıyla eski başbakanlardan Necmettin Erbakan' ı anma programlarını iptal etti.

Saadet Partisi Genel Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İdlib’de düzenlenen saldırıda şehit olan 33 evladımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve necip milletimize başsağlığı diliyoruz.

Bu süreçlerde herkese düşen görev, ülkemizi ve askerimizi sahiplenmek ve milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmektir.

Saadet Partisi olarak il ve ilçelerde organize edilen Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükumet'inin Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programlarımızı iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."