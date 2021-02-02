Saadet Partisi'nden Boğaziçi açıklaması: Protesto hakkını kullanan öğrencilerin gözaltılarla susturulması kabul edilemez!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yazıcı, "'Ben yaptım, oldu' mantığıyla rektör atanmasına karşı çıkan, şiddete başvurmadan ve değerlerimize hiçbir saygısızlık göstermeden sadece protesto hakkını kullanan öğrencilerin de gözaltılarla susturulması kabul edilemez!" dedi.

Twitter hesabından "Şu an Türkiye'de büyük bir algı operasyonu yürütülüyor" diyerek bir açıklama yapan Yazıcı, 159 öğrencinin gözaltına alındığı olaylara tepki gösterdi. "Kirli emellerine bu protestoları alet edenlerin olduğunu kabul ediyor, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını destekliyoruz" diyen Yazıcı, öğrencilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Ekonomik krizin üstünü örtecek örtü bulamadıklarından önlerine ne çıkarsa fırsat bilip, bu krizin üzerine atıp duruyorlar.

Çıkardıkları kuru gürültülere rağmen; esnafın, işçinin, emekçinin, emeklinin ve yoksulun feryadını duyuyoruz. Hiç kimse bu kriz karşısında üç maymunu oynamasın! Artık insanımız, cambazı da ipi de görüyor. Eskimiş senaryolar, artık bu ülkede tutmayacak. İnsanımızın gerçek gündemini, ekonomideki yangını konuşacağız. Biz, bu oyunu bozacağız!

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör protestolarının provakasyonlara gebe olduğunu da görüyoruz. Ne kutsalımıza saldırılmasına ve değerlerimizin ayaklar altına alınmasına göz yumarız ne de üçüncü sınıf senaryocuların yazdığı bu basit oyunlara prim veririz.

Kirli emellerine bu protestoları alet edenlerin olduğunu kabul ediyor, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını destekliyoruz. Fakat; "ben yaptım, oldu" mantığıyla rektör atanmasına karşı çıkan, şiddete başvurmadan ve değerlerimize hiçbir saygısızlık göstermeden sadece protesto hakkını kullanan öğrencilerin de gözaltılarla susturulması kabul edilemez!

Gençlerin taleplerinin, üniversitelerin sorunlarının, eğitimde yaşanan sıkıntıların ve işsizliğin, bu ülkenin gerçek gündemi olduğunu unutturmayacağız!"

Saadet'e yakın dernek bugün Beyazıt'ta açıklama yapmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sergide Kâbe fotoğrafının kullanılmasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan eyleme karşı, Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi olan Anadolu Gençlik Derneği de aynı yer ve saatte toplanma çağrısı yaptı.

AGD'nin Beyazıt Meydanı'nda yapacağı eylem, "Malum gürûha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimizi hedef alan her hareketlerinin karşısında daha güçlü duracağımızı yeniden ilan ediyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.

Tutuklanan arkadaşları için eylem yapacaklarını duyuran Boğaziçi Üniversitesi'nin eylemi öncesi İstanbul Valiliği "Eylemlerin yasak olduğunu" hatırlatılırken, Beyazıt'ta AGD'nin eyleminde herhangi bir müdahale ya da engelleme olmadı.

Tekbirler eşliğinde sloganlar atan grubun ayet yazılı bir pankart açtıkları eylemlerinde, Boğaziçili öğrenciler, "İslam düşmanı" olarak hedef alındı. Emniyet güçlerinin ise eyleme herhangi müdahalede bulunmadığı görüldü.