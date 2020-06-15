Saadet Partisi'nden Başak Demirtaş’a destek ziyareti

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, cinsiyetçi saldırıya uğrayan Başak Demirtaş’a destek ziyaretinde bulundu. İktidarın kutuplaştırıcı dil kullandığını belirten Bozan, “Partiler düşman değil, rakiptirler” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik Twitter’da yapılan cinsiyetçi saldırıya tepkiler devam ediyor. Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Başak Demirtaş’ı ziyaret etti. Eşi ve partisinin kadın kolları başkanıyla destek ziyaretinde bulunan Bozan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bu ahlaksız paylaşımı yapan kişi, kişiler ve zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Duvar'ın haberine göre; hükümete eleştirilerde bulunan Bozan, “Partiler, farklı fikir, düşünce ve programlara sahip oldukları için ayrı teşkilatlanmakta ve iktidar için siyasi faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Siyasi partiler, program, fikir ve icraatlarıyla mücadele etmelidirler. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil, rakipleridirler. AKP iktidarının, kendileri dışındaki tüm muhalefete karşı kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve terörize edici bir dil kullanması sonucu, maalesef toplum içinde kin ve düşmanlık duygularının zeminini oluşturmaktadır. Daha önce Malatya Pütürge’de seçim günü Saadet Partili iki sandık görevlisine saldırı yapılmış, iki parti mensubumuz hayatını kaybetmişti” diye konuştu.