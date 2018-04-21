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Saadet Partisi liderinden ‘Hazine yardımı' tepkisi: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok!

“Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!”

21 Nisan 2018 17:42

Son yapılan genel seçimlerde barajı geçen ya da geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını alan partilere yapılacak Hazine yardımını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyada fenomen olan “Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından, partilere yapılacak Hazine yardımı miktarlarına dair bir görsel paylaşan Karamollaoğlu, Necip Fazıl Kısakürek'in bir şiirinden de alıntı yaptı. Kısakürek’in ‘Destan’ şiirindeki “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa; yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!” ifadelerini kullanan Saadet Partisi lideri, paylaşımının altına da “Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok!” notunu düştü.

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