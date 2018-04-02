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Saadet Partisi liderinden Fatih Erbakan'a tepki: Umarım yanlış bir tarafa kaymaz

"Kutuplaşmayı bitirecek tek kişi Tayyip Erdoğan'dır"

02 Nisan 2018 12:44

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yaşanan kutuplaşma sorununu çözebilecek tek kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Bakın, bugün Tayyip Bey söylemini değiştirsin, tabandaki insanlar aynı saatte 'Hakikaten doğru diyor' deyip anında yüz seksen derece dönüş yaparlar" ifadesini kullandı. 

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal'a konuşan Karamollaoğlu, Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği 'Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'a da tepki gösterdi. 

Karamollaoğlu, "İttifak meselelerine girmeden Fatih Erbakan’ın Ak parti bünyesinde siyasete gireceğine dair iddialar var. Neden babasının kurucusu olduğu partide değil Fatih Erbakan?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir.  Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz."

 

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