Saadet Partisi liderinden AKP'ye tepki: Bizim yüzde 10-15 gibi hesabımız yok, hedefimiz iktidar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Saadet Partisi kilit parti gibi gösteriliyor, sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasını, sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum " sözlerine cevap verdi. Karamollaoğlu, "Ben de buna katılmıyorum çünkü biz iktidara gelmeyi hedefliyoruz. 10-15'le iktidar olunmaz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli gazetede yer alan habere göre, Karamollaoğlu, AKP'nin seçim ittifakı teklifiyle ilgili "İktidar partisi yaptığı yanlışlardan dönerse oturup konuşulur. Dış politkadaki yanlışlar devam ederse, sizin bu söyledikleriniz benim umrumda değil denirse, OHAL'den yanayım denirse bu ittifakın altına neden imza atayım. Ben, beni bu yaptığınız yanlışlara ortak etmeyin diyorum. Türkçe konuştuğum kanaatindeyim" dedi.

Mahir Ünal'ın sözlerine cevap: Biz iktidara hazırlanıyoruz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalındaki "Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum" sözleriyle hatırlatılan Karamollaoğlu konuştu:

"Ben de bu söylenenleri doğru bulmuyorum. Çünkü biz iktidara gelmeye hazırlanıyoruz. Yüzde 10-15'le iktidara gelinmez. Bunları inanarak söylüyorum. Bizim yüzde 6,10,15 gibi bir hesabımız yok. Biz milletin sorunlarını çözmek için iktidara talibiz. İttifak yapmak isteyen iktidar partisi 'dediğim dedik bir şeyi değiştirmem' diyor. Muhalefet partileri dediklerimize sıcak bakarsa onlara sırtımızı mı dönelim. Herkese kapımız açık, memleketein menfaatlerini gözeterek ittifak yaparız."