Saadet Partisi liderinden Afrin yorumu: Girmekle ne olacak, sonra nasıl çıkacaksın?

Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik operasyon planlarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, girmenin kolay olduğunu ancak nasıl çıkılacağının düşünülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin IŞİD unsurlarına karşı savaştığı Fırat Kalkanı operasyonunda ilerlemenin bile haftalar aldığını hatırlatan Karamollaoğlu; Afrin’de, bölgedeki güçleri destekleyen yerel halka karşı savaşmanın problemi çözmeyeceği uyarısında bulundu.



Türkiye’nin PKK’nın uzantısı olarak gördüğü ve ‘terör örgütü’ olarak tanımladığı PYD’yle de görüşme yapılması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, bir savaş sona erdiğinde iki tarafın da masaya oturduğuna dikkat çekti.



stanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen 'Ulusal Basın Buluşması'nda konuşan Karamollaoğlu, Afrin operasyonuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



“Irak gitti, Suriye gitti; sıra İran’la Türkiye’ye geldi. İşte Afrin’e girelim mi, Münbiç’e girdik şu oldu, kuzeyde koridor oluşmasına fırsat vermeyiz gibi açıklamalarla, sadece gündelik hadiselerle uğraşıyoruz. Girmekle ne olacak, karar verirsiniz girersiniz. Ama girdikten sonra nasıl çıkacaksınız? Herkes bunu düşünüyor. O kadar kolay mı? Bu bölgede bulunan ülkelerin her halükarda, Türkiye, İran ve hatt Pakistan, Rusya ve Katar’ın mutlaka belli bir strateji belirlemeleri ve bunu da biraz genişletmeleri gerekiyor. Ama bu ülkelerin bir araya gelememesi için birtakım senaryolar var. Bu noktada da İran ve Rusya’nın eğer rejim güçleri birtakım katliamlara giriyorsa, onları da mutlaka durdurmaları gerekir.



Herkesle görüşmek mecburiyeti var. Siz bir yerde harp olsa, bittiği zaman kim kimle konuşuyor? Birbirlerini öldürmüş, canını yakmış adamlar bir araya geliyor, sonunda kazananın dediği oluyor. Ama oturup konuşuluyor. Konuşmadan problemi çözemeyiz ki, yani hep silah çekerek mi çözeceğiz. PYD/YPG’e de bu yaptığının yanlış olduğunu, kendi davasına değil ABD’ye hizmet ettiğini ona da git anlat. Ben anlatırdım şahsen, anlatmaya çalışırdım. Faydası olur mu ayrı bir konu ama taraflarla söz düellosuna gireceğimize, silahlarla birbirimizi katledeceğimize konuşmak daha önemli.”