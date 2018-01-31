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Saadet Partisi lideri: Zeytin Dalı siyaseti, Türkiye'ye zarar verir

"Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket"

31 Ocak 2018 14:19

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HAK-İŞ sendikası genel merkezi ziyaretinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e  yönelik operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin sınırlarını korumak için adımlar attığını belirten Karamollaoğlu, "Ama biraz da şaşkına döndük. Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir. Ama hızla bu istikamete doğru itiliyor. Baştan belli söyledik, yeni değil bu iş. Suriye yeni başlamadı" dedi.

''Muhalefet üzerine düşen görevi yerine getirmeli''

Karar'da yer alan habere göre Suriye sorunu ilk çıktığı dönemde yaptığı uyarıların AKP hükümeti tarafından dikkate alınmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"İlk başta yaptığım ikazlara bugünkü hükümet kulak kabartsa bizi şuculukla-buculukla itham edeceğine bugün gelinen noktayı o günden görebilseydi bu belalar, sıkıntılar başımıza gelmezdi. Ama zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Bunu hakikaten, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasında ciddi bir endişe vesilesi görüyoruz. Yazıktır, bu memleket hepimizin. Dışarıda bir tehlike ile karşı karşıya geldiğimiz zaman hükümet içeride birlik ve beraberliği sağlayabilmek için elinden ne geliyorsa yapması icap eder. Elbette muhalefetin de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Ama bu, her gün yapılan ithamlarla sağlanamaz. Herkesin bir sorumluluğu var. Hükümetin de bir sorumluluğu var. En büyük sorumluluk hükümetin üzerindedir. Ülkemiz bir tehdit altında olduğu zaman atılan adımların elbette arkasında oluruz. Ama bunu başka bir mecraya çekmek siyasi ahlaka uygun değildir. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bu badirelerden kısa bir zaman da kurtulmayı nasip etsin."

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