Saadet Partisi Lideri: O zamanki ABD Başkanı'nın "Artık Esad yürüyen bir cesettir" demesiyle gaza geldik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, isim vermeden ABD'nin 44. Başkanı Barrack Obama'yı kast ederek, "Suriye hadiseleri başlarken sadece ve sadece o zamanki Amerika'nın başkanının artık Esad yürüyen bir cesettir demesiyle gaza geldik ve Suriye'yi bugünkü hale getiren dış politikayı tatbikata koyduk. Bugün başımıza gelen sıkıntı o zaman yapılan yanlışlıklardan geldi, bunu unutmayalım" dedi.

Suriye'deki iç savaşa ilişkin olarak ''Şu anda dünyada her ülke hasta, bizim bölgemiz tam bir kargaşa içerisinde, bunun nereden kaynaklandığını bilmezsek çözüm bulamayız'' görüşünü dile getiren Karamollaoğlu, ''Biz milletimize şunu söylüyoruz, bugün başımıza gelenler yeni değil. Tam 120 yıllık bir geçmişi var. Biz bu 120 yıllık geçmiş görmezsek bu bölgede suni olarak getirilip yerleştirilmiş olan bir İsrail'in farkında olmazsak, İsrail'in ne hedeflediğini bilmezsek, biz bu problemi çözemeyiz. İsrail'in bugün en önemli müttefiki ABD'dir. Siz Amerika ile bir araya gelerek İsrail problemini çözemezsiniz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda partisinin il başkanlığının 4. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, son zamanlarda endişe verici ve üzücü hadiselerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sınır güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda, şehitlerin sayısının artmasının kendilerini üzdüğü belirten Karamollaoğlu, "Vatan için şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diler, bütün milletimize ise baş sağlığı temennisinde bulunuyorum. Cenabı Allah, bu harekatı en kısa sürede, en az zayiatla neticesini almayı nasip etsin" diye konuştu.

"Amerikan Başkanı'nın Esad konuşmasıyla gaza geldi"

Sınırda birtakım hadiselerin meydana geldiğinden bahseden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Suriye hadiseleri başlarken orada Rusya'nın olduğunun farkında değildik. Suriye hadiseleri başlarken Suriye'de İran'ın da olabileceği dikkate almamıştık. Suriye hadiseleri başlarken sadece ve sadece o zamanki Amerika'nın başkanının artık Esad yürüyen bir cesettir demesiyle gaza geldik ve Suriye'yi bugünkü hale getiren dış politikayı tatbikata koyduk. Bugün başımıza gelen sıkıntı o zaman yapılan yanlışlıklardan geldi, bunu unutmayalım. Gerçekleri görmezsek problemleri çözemeyiz. Biz gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Özellikle de iktidarlar gerçekçi olmak mecburiyetinde, iktidarların ellerinde güç var. Verdikleri kararı icra etme imkanına sahipler.

"Kutuplaştırılmaktan medet umuyoruz"

Kutuplaştırılmaktan medet umuyoruz. Artık Türkiye halkı huzuruna çıkıp doğru ile yanlış müzakeresini yapmaya takatimiz kalmamış. Bunu özellikle iktidar için söylüyorum. Elbette iktidarda bulunan arkadaşlarımız bizim geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlar. Biz bunları söylerken kendilerini incitmek, kendilerini toplum nezdinde mağdur duruma düşürmek için değil. Temelde gerçekleri görsünler, ona göre politika takip etsinler diye söylüyoruz. Dost acı söyler. Onun için iktidarların her zaman hem kendi içlerinde hem de ülke safın da kendilerine yapılan ikazları mutlaka dikkate alarak yeni politikalar oluşturmaları, problemleri çözmek için olmaz ise olmazdır. Dinlemiyorsanız problemi çözemezsiniz."