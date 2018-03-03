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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Müslüm Gürses mesajı: Yakarsa dünyayı garipler yakar!

Müslüm Gürses, 2013 yılında hayatını kaybetmişti

03 Mart 2018 17:21

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin ‘baba’sı Müslüm Gürses için bir mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, ‘dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme’ karşı, Gürses’in “Yakarsa dünyayı garipler yakar” sözlerini alıntıladı. 

Gürses’in hayatını kaybedişinin 5. yılında kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün Arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses'in vefat yıl dönümü. Kendisini minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'in bir ifadesiyle seslenmek istiyorum, 'Yakarsa dünyayı garipler yakar!’"

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