Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Ali Koç'a: Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder Başkan

T24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akhisar mağlubiyetinin ardından kafileye İstanbul’a otobüslü dönme cezası veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir mesaj gönderdi.

Kişisel Twitter hesabından Fenerbahçe SK’ya ve Ali Koç’a seslenen Karamollaoğlu, “Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder Ali Koç Başkan” dedi.

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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftasında Akhisar karşısında 3-0’lık mağlubiyet almıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında stadı terk eden Başkan Ali Koç, daha sonrasında da kötü futbol ve sonuçtan dolayı kafilenin kara yolu ile İstanbul'a dönmesine karar vermişti.