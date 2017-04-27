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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Gül'ü ziyaret edeceğim

"AK Parti'deki arkadaşlarımızın parti içinde bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Ancak bizim kucağımız herkese açık"

27 Nisan 2017 11:41

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin başına geçeceği iddialarına yanıt verdi. DHA'nın haberine göre, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, İlerleyen günlerde kendisine iade-i ziyarette bulunmayı düşünüyorum" dedi.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de."

"Aramızda görmekten
büyük memnuniyet duyarız"

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başa geçme konusu... Bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Ama ben tekrar ifade ediyorum, Türk siyasetinde verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı, gerek AK Parti'nin içerisinde bulunanlar gerekse başka partilerin içerisinde bulunan arkadaşları biz aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, kendisine iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar. İlerleyen günlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum."


T24'ün notu: Bu haber yayına konduğunda, yanlışlıkla "Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Gül'ü ziyaret edeceğim, aramızda görmekten mutluluk duyarız" başlığı kullanılmıştır. Karamollaoğlu'nun açıklamalarının teyit etmediği bu başlığı düzeltir, muhataplarından ve okurlarımızdan özür dileriz.
 

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