Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da 'kırmızı çizgi'sini açıkladı

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AKP ve MHP arasında yaşanan "kırmızı çizgi" tartışmasına Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu kırmızı çizgilerinin "Adalet arayan mağdurlar, borç mağduru milyonlar" olduğunu açıkladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerine yönelik olarak sarf ettiği "Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı kırmızı çizgimizdir" söylemine MHP cephesinden "Bizim de kırmızı çizgimiz Devlet Bahçeli'dir" açıklamasıyla yanıt gelmişti.

Yerel seçim ittifakındaki pürüz ve ‘andımız’ çatlağı sonrası MHP ile AKP arasında af tartışması yaşanmıştı. Erdoğan’ın "Uyuşturucu tacirlerini affeden iktidar olmayız" sözlerine sert karşılık veren Bahçeli “İtibarsız isnat siyasi ahlâka sığmaz” demişti. AKP Sözcüsü Çelik bu sözlere, "Siyasi nezakete uygun değil. Cumhurbaşkanımıza saygı kırmızı çizgimiz" diye yanıt vermişti.

MHP’den Çelik'in sözlerine genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Semih Yalçın'dan yanıt gelmişti. Yalçın kendileri için de kırmızı çizginin genel başkanları Devlet Bahçeli olduğunu belirterek “Kimse Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Karamollaoğlu'ndan da kırmızı çizgi açıklaması

Karamollaoğlu AKP-MHP arasında yaşanan kırmızı çizgi tartışmasına hak ihlalleri üzerinden katıldı. SP lideri

"Şimdi bir kırmız çizgi açıklama yarışı aldı başını gidiyor.

Elbette herkesin kırmızı çizgileri var. Bu konuda bizimde bir takım kırmızı çizgilerimiz var" diyerek şu açıklamayı yaptı:

Bizim kırmızı çizgimiz;

- Adalet arayan mağdurlardır.

- Fitre parasına muhtaç hale getirilmiş asgari ücretlilerdir.

- Şeker fabrikası işçileri ve mahsulü para etmeyen çiftçilerimizdir.

- Borç mağduru milyonlardır.

- Atanamayan öğretmenler, iflas eden esnaf ve tücarlardır.

- Oğluna okul pantolonunu alamayan babalardır.

Velhasılı kelam bizim kırmızı çizgimiz bu memleketin selameti ve insanlarımızın huzurudur.

