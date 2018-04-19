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Saadet Partisi lideri: Fırsat olursa Abdullah Gül ile de görüşeceğiz

"AKP, İyi Parti'nin önünü kesebilmek için akla ve hayale sığmayacak adımlar attı"

19 Nisan 2018 16:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken çeçim çıkışı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran oalrak açıkladı. Baskın seçimin ardından gözler Saadet Partisi'ne çevrildi. SP lideri Temel Karamollaoğlu,  Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, "Fırsat olursa sayın Abdullah Gül ile de görüşeceğiz" diyerek cevap verdi. Siyasi kulisler açıklamanın Abdullah Gül ile ilgili sinyal olduğunu konuşuyor

Temel Karamollaoğlu, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı" sorusuna, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz" karşılığını verdi.

Erken seçim kararı alınmasında İyi Parti'nin önünün kesilmesinin hedeflendiği iddiaları ve İyi Parti ile bir görüşmelerinin olup olmadığı sorulan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İYİ Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İyi Parti'nin önüne çıkardı. Ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi. Biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik, iktidarla da görüşürüz dedik."

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