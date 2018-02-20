Saadet Partisi lideri, Erdoğan'ı neden desteklemediklerini anlattı: 'Metal yorgunluğu' demek yetmez!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi adaylarını çıkaracaklarını, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de adaylık için ihtimallerden birisi olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını neden desteklemediklerine ilişkin olarak, “Tayyip bey teşkilatlarda metal yorgunluğundan bahsetti. Demek ki onunla problem çözülmüyor. Metal yorgunluğu demek yetmez, prensipler değişmeli" değerlendirmesini yaptı.

Diken'de yer alan habere göre, Kasım 2015’te yapılan son seçimlerde yüzde 0.68 oy alan SP’nin Genel Başkanı Karamollaoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığını kamplaşma değil platform olarak düşündüklerini açıklamıştı.

Karamollaoğlu, “Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder” dedi.

Son iki ayda SP’nin eski cumhurbaşkanı Gül’ü aday olarak gösterebileceği yorumları yapılıyordu.

AKP’nin çıkardığı ilk cumhurbaşkanı olan Gül, 2014 yılında bu görevinden ayrılmasından sonra davet edilmesine karşın AKP’nin hiçbir parti faaliyetine katılmamıştı.

Karamollaoğlu, Gül’ün olası SP adaylığına ilişkin, “Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül’ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder” diye konuştu.

AKP-MHP ittifakına dahil olacak mı?

Karamollaoğlu, bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, AKP-MHP ittifakına SP’nin de dahil olmasının gündeme gelip gelmediğine ilişkin olarak, “Görüşmemizde en son kalkışımızda Erdoğan (bana) MHP ile böyle bir ittifak yaptıklarını, (bununla ilgili) bizimle de bir temasın faydalı olabileceğini söyledi. Biz de ‘Neden olmasın’ dedik. Dirsek teması olur. Ama bir ittifak noktasında değil” dedi.

AKP ve MHP seçim ittifakı konusunda uzlaşmış, son seçimlerde yüzde 0.55 oy alan BBP de bu ittifaka dahil olmak istediğini açıklamıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bu ittifaka SP’nin katılımıyla ilgili dün yöneltilen soru üzerine “Önümüzdeki zaman içinde ortaya çıkacaktır” değerlendirmesini yapmıştı.

Refah Partisi kökenli üç isim

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1990’lı yılların başlarında Erdoğan’ın da İstanbul il başkanlığı yaptığı Refah Partisi’nden milletvekilliğinin yanısıra Sivas belediye başkanlığı görevlerine seçilmişti.

Refah Partisi’nin 1998 yılının başında kapatılmasından sonra Erdoğan gibi Fazilet Partisi’ne (FP) geçenler arasında yer alan Karamollaoğlu, 2002 yılında Erdoğan ve Gül ekibinin ayrılarak AKP’yi kurmasına karşın FP’de kalmış, FP’nin de kapatılması sonrası yerine kurulan SP’de siyasete devam etmişti.

‘Metal yorgunluğu demek yetmez, prensipler değişmeli’

Karamollaoğlu, Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığını neden desteklemediklerine ilişkin olarak, “Tayyip bey teşkilatlarda metal yorgunluğundan bahsetti. Demek ki onunla problem çözülmüyor. Prensipleri değiştirmek lazım” değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında yapılan ve AKP-MHP bloku ve BBP’nin desteğiyle kabul edilen anayasa değişikliği referandumunda da, SP, CHP ve HDP gibi partilerle birlikte ‘Hayır’ blokunda yer almıştı.

Türkiye’de ifade özgürlüğünün sınırlandırıldığı yönünde zaman zaman hükümete eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sürdürdüğü ve MHP’nin yanısıra CHP’nin de desteklediği Afrin operasyonuna ilişkin ise, ‘operasyonun kısa sürmesi’ ve ‘katliam yapılmaması’ çağrısında bulunmuştu.

Hükümet Afrin operasyonunun olası süresi konusunda net tarih vermiyor.

‘Bloklaşmayı doğru bulmuyorum’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu anda bir muhalefet blokunun oluşmadığını, böyle bir bloklaşmayı doğru da bulmayacaklarını söyleyen Karamollaoğlu, “Seçim ortamına girildiği zaman adaylık konusunda birtakım farklı gelişmeler de meydana gelebilir” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, “Herkesin tasvip edeceği bir adayın ortaya çıkması durumunda partiler bunu destekleyebilir. Elbette her konu günün şartlarına göre değerlendirilir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de anayasanın gerektirdiği 100 bin imzayı toplaması durumunda cumhurbaşkanlığına aday olma arzusunda olduğunu duyurmuştu.

İkinci tura kalması halinde CHP’nin adayını destekleyebileceklerini açıklayan Akşener, SP gibi partilerle ittifak yapmak istediklerini de belirtmişti.

Bizim adayımız ‘Sonuna kadar varım’ demeli

Karamollaoğlu başarılı olacak cumhurbaşkanı adayı profili konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir aday ben varım, sonuna kadar mücadele edeceğim maantığı ile ortaya çıkmazsa başarılı olması mümkün değil. Ekmeleddin İhsanoğlu böyle çıkarıldı ve ortada bırakıldı. Siyasete de yabancı olduğu için başarılı olamadı. Bizim adayımız, ‘Ben varım, sonuna kadar sürüklerim’ diyebilmeli.”

Anayasada bir değişiklik yapılmadığı taktirde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülüyor.